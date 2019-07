Affaire Bounama Faty: D’autres « journalistes» dans le viseur de la Section de Recherches

Selon les radars de "Libération", le ministre Moustapha Diop a été victime de dangereux escrocs de la... presse.



Parce que le ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Industries refusait de leur filer des sous, ces derniers racontaient et écrivaient qu'il aurait acheté à plusieurs milliards un immeuble en faisant référence à ce logement où il loue un appartement depuis des lustres. C'est même dans cet appartement que le Président était venu lui présenter des condoléances quand il avait perdu sa mère.



En tout cas l'affaire est partie pour faire des dégâts puisque l’arrestation de l'un des "journalistes" en l’occurrence Bounama Faty de Allo Dakar, n’est que le début d’un vaste coup de filet. Une affaire à suivre.

