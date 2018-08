Affaire Boy Djinné : Nabou Cham et Yacine Fall libérées

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Août 2018 à 11:05

La Chambre d’accusation a finalement prononcé la mise en liberté provisoire en faveur de l’épouse de Boy Djinné, Diabou Cham. Selon Walfadjiri qui donne l’information, cette décision est effective depuis le 03 mai dernier.



Cette instance de la Cour d’appel de Dakar n’a fait qu’infirmer la décision du juge d’instruction qui n’avait pas en temps jugé utile de remettre en liberté la femme de Boy Djinné, en raison d’arguments classiques liés à une entrave de l’enquête » et à la fuite de l’inculpée » de nationalité gambienne.



Cette dernière a été arrêtée en même temps que son époux à la frontière du Sénégal avec la Gambie, où il s’était terré après sa cavale. Egalement poursuivie dans cette affaire, la sœur de Baye Modou Fall, Yacine Fall a aussi recouvré la liberté. Il ne reste en prison à ce jour dans cette affaire, que Boiy Djinné et son mécanicien du nom de Bara.

