Affaire CLS-Sénégal: Le Dg Jihad Derwiche obtient le non-lieu et fait condamner son ex-associé indien Courant 2018, le Directeur général de la société Csl-Sénégal, M. Jihad Derwiche, avait été poursuivi en justice par son ex-associé indien Balbir Singh Cheema, pour association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et abus de confiance. Quatre ans après, l’ex-poursuivi, M. Jidah Derwiche, a obtenu un non-lieu et s’est retourné contre son poursuivant, qu’il a fait condamner pour le délit de dénonciation calomnieuse. Ainsi, l’arroseur judiciaire a été arrosé…

Jeudi 11 Novembre 2021

Justement, c’est ce qui s’est passé au niveau du Csl-Sénégal entre le propriétaire et Directeur général, le Sénégalais d’origine libanaise M. Jihad Derwiche et son ex-associé, M. Balbir Singh Cheema, un ressortissant indien vivant à Dakar. Après avoir poursuivi en justice son patron, M. Derwiche, qui a été finalement blanchi, M. Cheema s’est vu traquer à son tour et condamner à trois mois de prison avec sursis, pour « dénonciation calomnieuse ».



Il doit également payer la somme de 5 millions FCfa en guise de dommages et intérêts. Bref, l’arroseur arrosé… Courant 2018, Balhir Shing Cheema avait saisi le procureur de la République d’une plainte dirigée contre son patron et associé Jihad Derwiche, pour association de malfaiteurs, abus de confiance et abus de biens sociaux. Dans sa plainte, l’associé indien avait déclaré que la société Csl Sénégal avait gagné auprès du Comptoir commercial du Sénégal (Ccs), un marché relatif à la réfection et à la modification de son siège.



D’après le plaignant, le devis estimatif était de 230 964 129 FCfa mais le sieur Radwane Saheli, un autre associé minoritaire et ingénieur en génie civil, aurait facturé les travaux à 193 964 373 FCfA. Selon le plaignant, M. Saheli n’avait justifié à la comptabilité que la somme de 109 740 000 FCfa soit une différence de 84 224 373 FCfa. Et M. Cheema d’ajouter que les agissements de M. Saheli ne sont que des malversations manifestes. Il aurait fait bénéficier à la Ccs d’avantages particuliers en appliquant des

forfaits, « parce que mon associé Jihad Derwiche était en même temps Directeur Général Adjoint de la société Ccs qui appartient à son père.

C’est un conflit d’intérêts… ».



Avant d’accuser M. Derwiche sans aucune preuve matérielle, sur un autre marché de 793 042 829 FCfa, soit une différence de 411 611 131 FCfa. « M. Derwiche aurait en outre et sans l’aval de l’assemblée générale, fait passer son salaire de 1 821 000 FCfa à 2 600 000 FCfa », avait-il dénoncé dans sa plainte, tout en affirmant que les sieurs Radwane Saheli et Jihad Derwiche étaient en parfaite intelligence, de manière à compromettre les intérêts de la société Csl-Sénégal, dans laquelle il est cadre et associé.

Après un long bras de fer judiciaire, M. Jihad Derwiche a finalement obtenu un non-lieu c’est-à-dire que la Justice a estimé qu’il n’y avait rien à lui reprocher. Eh bien, dès qu’il s’est vu notifier son ordonnance de non lieu, il s’est retourné contre son accusateur, l’ex-associé indien.



Pour le délit de dénonciation calomnieuse, M. Cheema a été condamné en juillet 2021 par le tribunal correctionnel. Comme dans plusieurs affaires de ce genre, hélas, une bombe de doutes et de suspicions a fait éclater le groupe d’amis associés que constituaient Jihad Derwiche, Radwane Saheli et Balbir Singh Cheema.



Le Témoin



