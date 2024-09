Affaire Cheikh Oumar Diagne et le Comité d'organisation du Grand Magal : Les tensions persistent à Touba, Serigne Fallou Mbacké Khass réclame sa démission

Selon Serigne Fallou Mbacké Khass : « C'est un acte regrettable que nous condamnons fermement. Serigne Cheikhouna Mbacké Ibn El Hadji Bara Mbacké Falilou, depuis plusieurs années, se charge de recevoir des hôtes venus de l’étranger. Il est dans son bon droit de solliciter l’appui de l’État pour leur hébergement, ce qu’il a toujours fait. Cette année, la demande a été officiellement formulée, mais c’est Cheikh Omar Diagne qui a catégoriquement refusé d’exécuter cette requête. Nous dénonçons avec véhémence son attitude », a-t-il déclaré, visiblement indigné, tout en rappelant son engagement auprès du Pastef.



Serigne Fallou Mbacké Khass poursuit en estimant que ni le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ni le Premier ministre, Ousmane Sonko, ne sont informés de cette affaire.



Il ajoute : « Ils n’ont donné ni aval ni caution à Cheikh Omar Diagne, qui semble s’atteler à saper le travail du gouvernement. Nous connaissons son animosité envers Touba et les Mourides. C'est pourquoi nous demandons au Président de le démettre de ses fonctions, car son maintien pourrait engendrer des conflits regrettables ».



Par ailleurs, Serigne Fallou Mbacké Khass, tout en saluant les actions de l’État durant le Magal, milite pour que la Ville Sainte de Touba demeure un bastion du régime en place.



« L’hébergement d’une cinquantaine de personnes ne coûterait pas plus de 20 millions FCfa à l’État. Le Magal joue un rôle clé dans l'économie du pays, injectant des milliards dans divers secteurs tels que l’aviation et le commerce. L’État, avant, pendant et après le Magal, mobilise d’importants moyens pour assurer le succès de l'événement, que ce soit en termes de santé, de sécurité ou d’approvisionnement en eau.



Face à ces réalités, il aurait fallu une meilleure considération. Il est important de rappeler que Touba a joué un rôle décisif dans l’élection du Président Diomaye, lui permettant d’infliger une défaite cuisante à ses adversaires. Cheikh Oumar Diagne ne doit pas briser cette relation privilégiée entre la capitale du Mouridisme et le nouveau pouvoir. Nous réclamons donc sa démission immédiate », a conclu le petit-fils de Serigne Khassim Mbacké Guinguinéo, avec force et détermination.













Avec thieydakar.net