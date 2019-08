Affaire Commissaire Bara Sangaré: Une autre version de l’histoire met en cause Dr. Cheikhna Gaye

Une affaire plusieurs versions. Il s’agit de l’incident survenu avant-hier à la pharmacie Fadilou Mbacké de la Patte d'Oie. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’un des employés de l’officine, Dr Cheikhouna Gaye soutient avoir reçu la visite du Commissaire Bara Sangaré des Parcelles Assainies qui souhaitait acheter un médicament. Mais, il lui fait savoir que ledit médicament ne se vendait que sur ordonnance. Ce qui visiblement, n’aurait pas agréé le commissaire qui s’est pris à lui, avant que l'embarquer de force en compagnie de ses hommes.



Mais, selon un « témoin oculaire » dont les propos sont rapportés par Mouhamadou Mohammed Ndiaye de la RFM, le pharmacien a raconté une version biaisée de l’incident. Retraçant le film, il raconte que Commissaire Sangaré s’est présenté au comptoir de la pharmacie et a demandé un médicament qui s’appelle TETAVAX. Le Dr. Cheikhna Gaye lui a fait savoir que le produit existe mais qu’il se vend sur présentation d’une ordonnance. N’ayant pas le document par devers lui, le Commissaire s’est mis un peu à l’écart. Téléphone collé à l’oreille, il appelle quelqu’un, à qui lui demande de lui rapporter l’ordonnance en question.



Entre-temps, poursuit le témoin, un autre client se présente et demande un médicament. Il s’est adressé à un collègue de Dr Gaye. Ce dernier fait savoir à son interlocuteur que ledit médicament se vend également, sur présentation d’une ordonnance. D’après toujours le témoin, Dr Gaye aurait dit à son collègue de le lui vendre, malgré tout, arguant, celui-ci est un « client habitué » de leur pharmacie.



Le Commissaire Sangaré qui suivait la conversation entre les trois hommes (les deux pharmaciens et l’autre client), bondit de sa chaise pour faire des remarques à Dr. Gaye. « Vous accordez à ce monsieur ce que vous m’avez refusé. Vous n’êtes pas professionnel, vous êtes malhonnêtes », crache amer, l’officier de police. « Ce n’est pas à vous de nous apprendre notre métier », réplique sèchement le Dr. Gaye. Il s’ensuit un dialogue de sourd et le ton monte d’un cran.



Le Commissaire Bara Sangaré fait savoir à Dr Gaye qu’il lui fera regretter son acte. Il se met à appeler par téléphone. Quelques minutes après, des policiers en civil débarquent. Et c’est à ce moment-là dit-il, que lui et les autres employeurs de la pharmacie ont su qu’il s’agit en réalité le Commissaire de police. Dr. Gaye sera alors arrêté manu militari et conduit au Commissariat des Parcelles Assainies.



Là encore, Mahamadou Mohamed révèle avoir appris d’une source, que Dr Gaye qui est entre-temps revenu à de meilleurs sentiments, aurait reconnu son tort et présenté ses excuses au Commissaire. Qui, après l’intervention de bonnes volontés, a décidé de libérer son protagoniste et classé l’affaire sans suite. Mohamadou Mohamed dit avoir appris que la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a été tronquée, car le Commissaire a été pris à partie par le Dr. Gaye.

