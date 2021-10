Affaire D-Média: Ousmane Sonko défend Bougane Leader de Pastef, « Les patriotes », Ousmane Sonko a réagi sur la situation du groupe D-Média, suite au blocage de ses comptes bancaires par le fisc.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Octobre 2021

«De Ziguinchor où je séjourne, je suis avec attention le dossier D-média contre l’État du Sénégal. Ce dossier est un pur montage politique, orienté depuis sa programmation jusqu’à la fixation des montants des redressements vers un seul but : liquider un homme politique. Je me prononcerai publiquement sur les détails de cette affaire dès mon retour à Dakar», a commenté le député dans un post publié sur sa page Facebook.



«Ce sera également l’occasion de revenir sur des dossiers chauds du banditisme financier et fiscal du ministère des Finances, devenu un foyer de centaines de milliards d’évasion et de blanchiment fiscal au profit exclusif de multinationales», ajoute l’ancien inspecteur des Impôts et des domaines.



En attendant, dit l’opposant, «j’exige que Macky Sall arrête cette sale entreprise d’instrumentalisation de l’administration dans un combat politique, au mépris des dizaines d’emplois sénégalais en jeu».



