Affaire Dakar Sacré-Coeur : Olivier Sylvain se débat et parle d’une cabale contre sa personne Olivier Sylvain se défend dans le scandale qui secoue le centre Dakar Sacré-Cœur. Le désormais ex-chargé de la cellule de performance du centre a dit au juge d’instruction être « victime d’une cabale de personnes qui n’apprécient pas sa venue dans le club », selon Le Soleil. Accusé d’abus sexuels sur 7 jeunes du centre, il est poursuivi pour de pédophilie, acte contre nature et détournement de mineurs.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Février 2020 à 07:40 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos