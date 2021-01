Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Affaire Diary Sow / Après sa lettre critiquée: La suite donne raison à Leral Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Janvier 2021 à 21:17 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégalais est parfois, difficile à comprendre. Souvent, des internautes font montre d’une incrédulité légendaire. Il faut oser le dire. L’affaire Diary Sow en atteste fort. Leral, ayant une longueur d’avance sur les informations, concernant la disparition de Diary Sow, avait tenu à lui adresser une lettre. Pourtant, il était presque certain qu’après publication de sa lettre, la fille n'allait pas mettre longtemps à se signaler. C’est ce qui est arrivé.

Difficile de tenir dans un pays où les populations aiment polémiquer et s’attaquer, de manière gratuite, à la presse. Au lieu de reconnaître le mérite de certains supports, ils se permettent souvent de leur jeter l’opprobre. C’est ce qui est arrivé après la publication de la lettre de Leral, adressée à Diary Sow.



Des internautes, loin de comprendre les motivations de Leral, ont traité le site de tous les noms d’oiseaux. Aujourd’hui, suivant les commentaires de l’après signalement de Diary Sow, il faut reconnaître que l’initiative de ce site a porté ses fruits. Et, les plus réfractaires ou contestataires sont en train de voir les choses autrement. Ils se permettent même, d’utiliser les mots de Leral, pour déverser frustration ou désolation.



Il s’agit d’une très grande leçon pour ceux qui s’aventurent à faire des commentaires sans soubassement solide. Puisque les recoupements et moyens investis pour avoir la primeur d’une information, ne sont pas donnés à n’importe quel support d’informations.



Seulement, Leral a compris que celui qui ne sait pas et qui refuse de l’admettre, est un ignorant. Et, l’ignorance ignorante est un drame. Leral reste et demeure convaincu' que sa crédibilité ne souffre d’aucune entorse. Elle l’a bâtie avec témérité et détermination.





