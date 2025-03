Affaire Didier Badji - Fulbert Sambou : Un responsable de l'APR entendu à la Section des Recherches

Les auditions se poursuivent dans l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou. "Les Échos" annonce une nouvelle convocation après celle d'Ibrahima Sall, le président de l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred). Ce dernier a été entendu hier, lundi.



Il sera suivi à la Section des Recherches (Sr) par Ahmed Suzanne Camara, responsable de l'Apr, ancien parti au pouvoir, d'après la source reprise par "Seneweb".



Pour rappel, le sergent Fulbert Sambou et l'adjudant-chef Didier Badji ont été portés disparus le 18 novembre 2022, dans des circonstances mystérieuses. Le corps sans vie du premier a été retrouvé cinq jours plus tard au large du Cap Manuel, tandis qu'on est toujours sans nouvelle du second.



Dans cette affaire, la famille de l'adjudant-chef Didier Badji avait déposé une plainte contre Ahmed Suzanne Camara, Bah Diakhaté, Baatou Deugue (sur Facebook) et X, accusant ces derniers d’avoir soutenu que la disparition de ces sous-officiers a un lien avec l’arrestation de Pape Alé Niang, à l'époque des faits.