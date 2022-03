Affaire Diop Iseg / Placée sous mandat de dépôt hier: Aïssatou Seydi a été libérée

Pourquoi cette libération, après moins de 24 heures de détention ? Son avocat, Me Ousmane Sèye, joint par Seneweb, a rétorqué : " Le juge l’avait mise sous mandat de dépôt, parce qu’elle n’a pas respecté les émargements, suite à sa mise sous contrôle judiciaire. Alors que c’est l’ancien juge qui lui avait donné l’autorisation de ne plus venir émarger toutes les semaines. "



Le conseil de l’ancienne directrice de l’Iseg de préciser : " Et lorsque le nouveau juge du 8e cabinet d’instruction est venu, il a constaté ces manquements. Du coup, il a lancé un mandat d’arrêt contre elle. Mais quand on lui a expliqué les raisons, il a compris et l’a libérée aussitôt. "



Inculpée pour faux et usage de faux dans le cadre de l’affaire de la maison qui l’opposait à son ex-mari Diop Iseg, Aïssatou Seydi a été expulsée de la demeure. Une décision confirmée par la Cour d’Appel.



Elle avait alors bénéficié d’une liberté sous contrôle judiciaire. Laquelle se poursuit.