Affaire Dmédia: Birahime Seck recadre Abdoulaye Daouda Diallo Le Coordonnateur du Forum civil a réagi suite à la sortie de Abdoulaye Daouda Diallo. Birahime Seck, est catégorique dans ses propos. Il ne comprend pas l’attitude du Ministre qui invite Bougane Guèye Dany à un débat public, alors que ses services refusent de rendre compte aux Sénégalais.

« Le Ministre des Finances et du Budget invite à débattre sur la situation fiscale du Groupe Dmédia. Pendant ce temps, ses services refusent de se prononcer sur les 574 millions attribués à la société de DSK ”, a tweeté Birahime Seck.



Le coordonnateur national du Forum civil estime qu’il s’agit là d’un exercice de clarification à géométrie variable.



Depuis un certain temps, constate-t-on, les comptes du groupe de presse Dmédia dirigé par Bougane Guèye Dany, ont été bloqués par le fisc.



