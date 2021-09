Affaire Dmédia: La Direction générale des Impôts et des Domaines donne sa réponse « Aucun vérificateur n’a le pouvoir de se lever de son propre gré pour vérifier la comptabilité d’un contribuable… ». C’est la réponse donnée par la Direction générale des Impôts et des Domaines au groupe Dmédia.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Septembre 2021 à 18:35 | | 0 commentaire(s)|

En réponse aux confusions entretenues dans certains organes de presse ces derniers jours, relativement à sa mission de contrôle fiscal, la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) tient à apporter, à l’attention de l’opinion publique, les précisions suivantes :



Le système fiscal sénégalais étant déclaratif, l’Administration fiscale exerce, a posteriori, son droit de contrôle sur les déclarations et documents déposés par les assujettis.



La mise en œuvre du contrôle fiscal obéit à des critères de programmation et d’exécution bien définis.



