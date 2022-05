Affaire Dubaï Porta Potty : Miss Cameroun 2022 traite les influenceuses de prostituées

L’affaire Porta Potty continue d’être au centre des conversations tant sur les réseaux sociaux que dans les médias. Après plusieurs interventions de personnalités publiques et d’influenceurs, c’est au tour de Julia Samantha, Miss Cameroun 2022, de cracher ses vérités.



Julia Samantha, Miss Cameroun a donné son point de vue sur le scandale des « femmes toilettes à Dubaï » d’où l’appellation Porta Potty. Pour la miss, toutes celles qui se font appeler influenceuses sont en réalité des prostituées.



Invitée sur la chaîne de télévision Vision 4 le dimanche 8 mai 2022, dans l’émission débat ‘Club d’élites », la reine de beauté camerounaise n’a pas mâché ses mots. Sous le thème « Phénomène des influenceuses, causes et responsabilités », Julia Samantha Edima et plusieurs autres invités ont discuté.



Julia trouve qu’être influenceuse n’est pas un métier et que d’autres se cacheraient sous cette étiquette pour faire du n’importe quoi.



« Depuis la nuit des temps, les filles se prostituent. C’est juste qu’aujourd’hui on utilise un voile qui est ce mot influenceuse. Mais non! Ce n’est pas des influenceuses, ce sont des prostituées. Les influenceuses aujourd’hui, ce sont des femmes qui n’ont pas de métier officiel. On ne sait pas ce qu’elle font mais tous les jours on les voit avec des sacs à main de valeur, un train de vie qui n’est pas à la hauteur de leurs revenus(..) Etre influenceuse, ce n’est pas un métier. Je trouve inconcevable que la femme se considère comme une toilette. Il faut condamner cela (..)« , a soutenu la Miss.



Une internaute n’a cependant pas apprécié l’intervention de Julia. En colère, elle a reproché à la Miss de minimiser le métier d’influenceur. Elle a même signifié: « c’est que notre Miss est une prostituée« . Juste pour dire que Samantha s’est mise dans la peau d’une influenceuse sur les réseaux sociaux avant d’être élue Miss Cameroun 2022.

Afrikmag