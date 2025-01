L’ancien parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (APR) vent debout contre la procédure de réédition des comptes initiée par le nouveau régime sous la conduite de la nouvelle juridiction des infractions financières : le Pool Judiciaire Financier (PJF) créé par le régime du Président Macky Sall à travers la Loi n°2023-14 du 2 août 2023. Dans un communiqué rendu public hier, mercredi 15 janvier, le Secrétariat exécutif national de l’Apr a accusé l’actuel Premier ministre, Ousmane Sonko d’être derrière cette « grave forfaiture de liquidation » politique du Député Mouhamadou Ngom dit Farba, rapporte SudQuotidien.



En effet, selon les membres de cette structure dirigeante de l’ancien parti au pouvoir, cette procédure n’est rien d’autre qu’un « acharnement clair et sans équivoque, suivant les injonctions et la volonté autocratique d’Ousmane Sonko qui avait imposé, en toute illégalité, la non – présence de Farba Ngom dans le Bureau de l’Assemblée nationale ».



« Tous nos compatriotes se souviennent des violents propos débités par Ousmane Sonko lors de la campagne pour les Législatives anticipées, à Agnam » rappelle par ailleurs le Secrétariat exécutif national de l’Apr dans ce document avant de faire remarquer « Après avoir offensé notre camarade Farba Ngom, Ousmane Sonko avait solennellement déclaré que ” jamais plus” ce dernier ” ne participera à une élection au Sénégal ! »



« Cette grossière et burlesque attaque ayant été sanctionnée par une humiliante défaite, Ousmane Sonko engage la bataille de la revanche dont la finalité n’est rien d’autre, qu’un emprisonnement de Farba Ngom ».



Estimant ainsi que « nous sommes aujourd’hui à un tournant décisif de notre histoire » du fait selon lui des agissements du nouveau pouvoir qui est structuré selon lui, autour de la justice des vainqueurs et de la manipulation, le Secrétariat exécutif national de l’Apr appelle à la mobilisation pour résister. « La seule voie de salut qui s’offre à toutes les forces citoyennes, républicaines et démocratiques, est la Résistance. Pour l’Alliance Pour la République, la seule perspective qui s’impose, demeure l’unité politique et organisée de toutes les forces regroupées dans ATEL et dont la Coalition Takku Wallu Sénégal qui s’est remarquablement démarquée de l’opération de mise à mort du Député Farba Ngom, est la digne représentante à l’Assemblée nationale ». SudQuotidien.