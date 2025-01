Affaire Farba Ngom : les avocats dénoncent des irrégularités dans la procédure

Le collectif des avocats de Farba Ngom, composé de Me Jacques Pascal Gomis, Me Alassane Cissé, Me Baboucar Cissé et Me Doudou Ndoye, a exprimé ses préoccupations concernant les irrégularités relevées dans la procédure judiciaire impliquant leur client. Dans une déclaration officielle, ils appellent à un examen rigoureux du dossier pour garantir une justice équitable.