Affaire Fatou Binetou Guèye : la fille de Mame Mactar Guèye part aux USA C’est Mame Makhtar Gueye, lui-même qui l’annonce dans un communiqué, annonçant que le journaliste Baba Aïdara et son épouse lui ont proposé « d'accueillir sa fille aux Etats-Unis pour qu'elle puisse poursuivre ses études et se refaire une nouvelle vie », remerciant toutes les personnes et organisations qui lui l’ont soutenu dans cette affaire.

