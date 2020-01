Affaire Fatoumata Mactar Ndiaye: Le verdict attendu ce mardi

C’est demain, mardi 21 janvier, que la Chambre criminelle de Dakar va rendre sa décision dans l’affaire Fatoumata Mactar Ndiaye égorgée le 19 novembre 2016 chez elle à Pikine. Cette dernière a été la 5ème vice-présidente du Conseil économique social et environnement (Cese). Son présumé assassin n’est autre que son chauffeur Samba Sékou Dia Sow.



Lors de son procès qui s’est tenu, le 7 janvier dernier, le président de ladite chambre a invité l’accusé à prononcer son dernier mot. « Je ne suis pas un criminel. Ma mère n’a pas mis au monde un assassin. J’ai été marabouté afin de commettre ce crime », a laissé entendre, le jeune âgé de 33 ans.



Toutefois, le parquet général a requis les travaux forcés à perpétuité contre l’accusé Samba Sow pour l’assassinat de Fatoumata Mactar Ndiaye et de la tentative d’assassinat sur Adama Ba, fils de la défunte. Les avocats des parties civiles ont réclamé la somme de 500 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts. Là où, les conseils de la défense ont plaidé pour une application bienveillante de la loi pénale.

