Affaire Fatoumata Mactar Ndiaye : Samba Sow fixé sur son sort le 21 janvier prochain

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 09:46

C'est ce 21 janvier que la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (Tgi) hors classe de Dakar va donner son verdict dans l'affaire Fatoumata Mactar Ndiaye.



Ainsi, le présumé meurtrier devra prendre son mal patience. Il est accusé d'avoir assassiné sa patronne et non moins 5ème vice-présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), le 19 novembre 2016 à Pikine.



Le chauffeur avait tenté également d'abréger la vie du fils de la défunte et témoin oculaire des faits, Adama Ba.



Intervenus pour assurer la défense du présumé criminel, Mes El Mamadou Ndiaye et Abdoulaye Seck ont plaidé l'application bienveillante de loi pénale.

