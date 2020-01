Affaire Fatoumata Mactar Ndiaye : Son fils, Adama Ba fond en larmes à la barre

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 17:18

Il est victime et témoin dans cette affaire d’assassinat. Fils de la 5ème vice-présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), Adama Ba a fait face au meurtrier présumé Samba Sow, ce mardi devant la Chambre criminelle de Dakar.



Retraçant les circonstances de la mort de sa mère, le jeune homme a versé de chaudes larmes. Il a fallu l’intervention des membres de sa famille pour qu’il se ressaisisse et accepte de poursuivre sa narration du drame.



« Les faits se sont passés entre 7 heures et 8 heures, le 19 novembre 2016. Je devais sortir pour faire des courses. Là, j’ai entendu un bruit assourdissant provenant de la chambre de ma mère Fatoumata Mactar Ndiaye. C’était comme quelqu’un qu’on voulait étouffer. Là, j’ai voulu ouvrir la porte. Laquelle a été subitement bloquée », a exposé Adama Ba.

