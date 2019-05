Affaire Guin Thieuss: Après l’enquête de la Dic, le parquet ouvre une information judiciaire

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mai 2019 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

L'affaire Mamadou Kamité, plus connu sous le nom de Guin Thieuss, prend une autre tournure après l'enquête de la Division des investigations criminelles (Dic). Selon les informations de Libération, le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire contre X pour tentative de meurtre. L'enquête de la Dic n'ayant pas permis d'identifier ceux que Guin Thieuss accuse d'avoir voulu le liquider. Dans sa déposition,Guin Thieuss avait affirmé que les faits se seraient produits le 15 décembre 2018 vers les coups de 21 heures prés de la Brioche dorée de Sacré-Cœur. Si l'épouse de Guin Thieuss, Luscène Marianne Domingo, a affirmé lors de son interrogatoire, que des témoins lui ont rapportés que son époux avait été victime d'un accident de la circulation, ce dernier parle de "complot" visant à l'éli- miner puisqu'il soutient avoir été agressé par des individus qui l'auraient attaqué par derrière quelques jours avec ses sorties dans la presse. Mieux, il a fait un rapprochement avec une discussion avec Wally Seck qui lui aurait dit que ce qui lui est arrivé pourrait être lié à ces sorties contre son père, Thione Seck. On espère que l'instruction pourra permettre de cerner les zones d'ombres qui entourent cette affaire.

