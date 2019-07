Affaire Guy Marius: Amnesty Sénégal, Radhho et Ligue des droits de l’homme soutiennent l’activiste Guy Marius Sagna a des soutiens de poids. En effet, plusieurs organisations de défense des droits de l’homme ont apporté leur soutien à l’activiste, inculpé pour ‘’alerte au terrorisme’’. Il s’agit d’Amnesty Sénégal, la Radhho et La Ligue sénégalaise des droits de l’homme. Ces associations organisent d’ailleurs une conférence de presse, ce vendredi matin à 10h, pour se prononcer sur cette affaire et dévoiler comment ils comptent mener le combat pour sa libération, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2019 à 09:50



