Affaire Guy Marius Sagna : le Forum du Justiciable exige sa « libération immédiate et sans condition » Le Forum du Justiciable demande « la libération immédiate et sans condition de Guy Marius », inculpé et placé sous mandat de dépôt, hier.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019 à 13:29 | | 1 commentaire(s)|

« C’est une atteinte grave à la loi. Il n’y a aucune base légale ou un fondement juridique de son inculpation. Il a bénéficié de deux retours de parquet parce que les autorités judiciaires étaient incapables de lui faire une notification de son inculpation. Guy Marius Sagna n’est ni le responsable, ni le leader moral de ‘’France Dégage’’ », a fustigé Babacar Bâ, le patron du Forum du Justiciable sur la RFM, ajoutant que l’activiste n’était même pas présent à la dernière conférence de presse de cette organisation.

