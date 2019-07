Affaire Guy Marius Sagne et Adama Gaye- Elimane Raby Kane, Lead Africa : « Dans une certaine démocratie, on ne doit plus arrêter personne pour avoir donné son opinion » Le président de l’ONG Lead Africa, Elimane Raby Kane, a trouvé d’injuste l’arrestation de Guy Marius Sagna. Le délit d’opinion semble léger à ses yeux très pour arrêter un combat des libertés démocratiques. Sur l’affaire du journaliste, Adama Gaye, Elimane Raby Kane s’est montré plus réservé. Mais, reste d’avis qu’il y a des lois bizarres dans ce pays.

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 19:53 | | 0 commentaire(s)|

Les arrestations d’activistes installent une certaine stupeur dans l’espace public sénégalais. Donner son opinion sur la gestion des affaires publiques, recommande désormais, une approche plus réfléchie et une lecture pour soft pour éviter le déclenchement d’une action judiciaire. N’empêche, constate-t-on, les téméraires continuent de faire des appréciations sur les dossiers judiciaires en cours et sur ceux anciens.



« L’arrestation est injuste. On ne doit pas arrêter des gens pour avoir donné son opinion. Chacun est libre. Guy et Adama ont longtemps défendu les populations. Si vous prenez l’arrestation de Guy, vous n’allez arrêter de vous poser des questions. Vous allez douter même de ceux qui représentent la justice », s’inquiète le président de l’ONG Lead Africa, Elimane Raby Kane.



Ainsi, il estime que Guy Marius Sagna est accusée de choses, dont il n’est responsable en rien. « Ils disent qu’il y a un communiqué, intitulé fausse alerte. Alors que Guy n’a pas assisté à cette rencontre et, il n’a pas non plus signé le document. Il n’est même pas le président de l’association signataire. Encore, il n’a pas posté le contenu de ce communiqué sur sa page Facebook. Pourquoi, il a été arrêté. On attend qu’on le libère »



Sur l’affaire du journaliste, Adama Gaye, Elimane Raby Kane s’est montré plus réservé. Mais, reste d’avis qu’il y a des lois bizarres dans ce pays. Même en France, révèle-t-il, ces lois ne s’appliquent plus.



« Dans une certaine démocratie, on ne doit plus arrêter personne pour avoir donné son opinion. S’il y a des problèmes, d’autres solutions existent. Et pour le cas d’Adama Gaye, on doit être beaucoup plus patient et attendre la suite de l’enquête. Puisque d’après ses avocats, Adama n’a pas fait ce qu’on lui reproche. Il faut attendre l’aboutissement de l’affaire », recommande-t-il, au micro de la Rfm.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos