Affaire Guy Marius et Cie : les auditions dans le fond démarrent aujourd’hui

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 07:45 | | 0 commentaire(s)|



Simple coïncidence ou effet de la marche réussie du collectif "Nio lank" et du réchauffement des fronts estudiantins et universitaires ? En tout cas le doyen des juges d'instruction du tribunal hors classe de Dakar est en train d’accélérer le dossier de Guy Marisu Sagna et Cie. Une semaine après le placement sous mandat de dépôt de ces derniers, Samba Sall rouvre le dossier pour les auditions dans le fond.

Selon les informations exclusives de Libération online, le docteur Babacar Diop, Malick Diao Biaye et Ousmane Sarr seront interrogés ce mercredi. Guy Marius Sagna et le reste du groupe passeront devant le magistrat instructeur le lendemain, jeudi 19 décembre 2019.

Les avocats des prévenus attendent ces auditions pour introduire une demander de mise en liberté provisoire.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos