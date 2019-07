Affaire Guy Marius: les amis de l’activiste portent plainte contre le Procureur général

Les camarades de Guy Marius Sagna durcissent le ton dans le combat pour la libération de l’activiste. Après avoir créé un front pour défendre la cause de leur ami, ils ont déposé ce jeudi, une plainte contre le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, qu’ils considèrent comme le responsable de tous les malheurs de leur camarade.



Selon l’As, « Frapp/France dégage » encourage le chef du parquet à transmettre au Procureur d’abandonner les poursuites judiciaires contre Guy Marius Sagna et de soutenir des lois qui viendront mettre fin aux abus d’autorité à titre privé.



Il est également demandé à Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, sous réserve de toute autre qualification que ces faits pourraient impliquer, de bien vouloir informer des suites qu’il voudrait bien donner à cette affaire.

