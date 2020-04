Affaire Hiba Thiam : 6 des 8 mis en cause écroués 6 des 8 mis en cause dans le décès de Hiba Thiam ont été inculpés, hier jeudi, et envoyés en prison. Il s'agit de Dame Amar, sa copine d'origine française, Lalya, Fatima Rigal dite «Poupette», Diadia Tall et Djibril Ndiogou Bassel dit «Nekh», écroués pour "association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à personne à danger et violation de la loi sur le couvre-feu".

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Avril 2020 à 08:48 | | 0 commentaire(s)|

Le policier en service au commissariat central qui avait «escorté » Hiba Thiam et Diadia Tall, a été également placé sous mandat de dépôt par le juge du huitième cabinet pour "complicité de violation du couvre-feu et corruption", selon Libération online. Mamadou Niane et Louty Ba, le juge instructeur les a épargnés, ont été quant à eux épargnés, parce que le premier, poursuivi pour recel de malfaiteur, avait voulu cacher son ami, Dame Amar, alors que le second était le seul à tenter de sauver Hiba Thiam, selon les interrogatoires de la brigade de recherches. Ils resteront en prison en attendant le bouclage dans l’instruction , dans au moins 6 mois, par le juge Mamadou Seck.

Hiba Thiam, est décédée, le weekend dernier, au cours d'une soirée privée aux Almadies. L'autopsie effectuée sur sa dépouille a révélé qu'elle est décédée suite à un arrêt cardiaque causée par une overdose. Elle a été inhumée, mercredi dernier à Yoff.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos