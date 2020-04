Affaire Hiba Thiam: Comment le policier du Commissariat central de Dakar, est tombé ?

Les sept (7) mis en cause dans l'affaire Hiba Thiam, qui feront encore face au procureur, ce jeudi, après un retour de parquet hier, devront être accompagnés par un policier en service au commissariat Central de Dakar. Et pour cause, c'est lui qui, le jour du drame, avait escorté, avec sa moto personnelle, Diadia Tall- une veille connaissance- et Hiba Thiam jusqu'aux Almadies.



Ce qui leur a permis de contourner le couvre-feu et d'arriver au Garden Park vers 22 heures, rapporte "Libération".



Interpellé par les gendarmes sur comment lui et Hiba ont pu braver le couvre-feu sans avoir des autorisations de circuler, Diadia Tall a vendu la mèche, en livrant au passage le numéro de téléphone du policier qui a été rapidement interpellé. Il fera face au procureur, ce jeudi.

