Affaire Hiba Thiam : L'alibi de Dame Amar face aux enquêteurs

Mercredi 8 Avril 2020

Lors de son face-à-face avec les enquêteurs de la brigade de recherches de Dakar dans l’affaire Hiba Thiam, Dame Amar a maintenu ses propos disant qu’il était dans le salon de l’appartement avec ses amis mais, vers 23 heures, il a dû, selon lui, les quitter suite à une scène de jalousie de sa copine, Alya, une Française originaire de la Tunisie, rapporte Libération quotidien.



D’après ses dires, il s’est ensuite endormi avec elle. Et c’est vers 6 h du matin, qu’on lui a signalé le «problème».



Dame Amar a également assuré aux enquêteurs avoir dit à ses amis de gérer la situation puisque ce sont eux qui étaient avec Hiba Thiam au moment du drame. C’est ainsi, dit-il, qu’il s’est rendu chez Amadou Niane, au Plateau, où il a laissé sa voiture, avant de faire mouvement vers un appartement meublé, sis à Yoff, pour se reposer.



Entre temps, ajoutent nos confrères de Libération, Dame Amar, pris de panique, avait appelé à 18 reprises son frère, Papy, qui a été juste entendu comme témoin, sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui, contrairement à ce que prétendait une rumeur.



Louty Ba: «Je ne voyais que des ombres»



Après avoir «retracé» le signalement téléphonique de Dame Amar, les gendarmes se sont rendus chez Amadou Niane qui leur a indiqué le lieu où il se trouvait. La suite est connue.



Pour Louty Ba, un autre mis en cause, il a, dans un premier temps, assuré avoir fait un massage cardiaque à Hiba Thiam lorsque cette dernière a commencé à vomir du sang. Puis, il changera de version pour jurer qu’il était, en ce moment, défoncé et qu’il ne voyait que des «ombres», comme il l’a dit.



De son côté, Poupette prétend qu’elle dormait mais Diadia Tall a anéanti cette défense martelant que «tout le monde était éveillé».



D’après lui, ils étaient tous debout au moment du drame puis qu’Hiba Thiam est décédée vers 2 h du matin. C’est d’ailleurs, Diadia Tall qui a appelé les secours vers les coups de 6 h du matin.

