Affaire Hiba Thiam : L’autopsie confirme l’overdose

L’enquête sur l’affaire Hiba Thiam, décédée dans un appartement aux Almadies lors d’une soirée privée, commence à révéler ses premiers secrets. L’autopsie ordonnée par le Procureur pour faire la lumière sur la polémique, parle de mort suite à un arrêt cardiaque causé par une overdose.



Selon Libération dans sa parution de ce mercredi, à l’exception d’Ayla, la Française d’origine tunisienne et non moins copine de Dame Amar, tous les participants à la fête avaient consommé de la drogue. Le journal d’ajouter que, Dame Amar, Ayla, Diadia Tall, Louty Bâ, Choupette, Nekh seront tous déférés au parquet ce mercredi.



Ils sont poursuivis si on en croit nos confrères pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à personne à danger et violation de la loi sur le couvre-feu. Amadou Niane est visé, lui, pour recel de malfaiteur.

