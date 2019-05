Affaire Hissène Habré: les familles des victimes attendent toujours d’être indemnisées Trois ans après la condamnation de Hissène Habré à perpétuité, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, à l’issue d’un procès tenu à Dakar où il s’était réfugié depuis sa chute en 1990, les familles des victimes attendent toujours d’être indemnisées.

Et pourtant, l’ancien président tchadien déchu avait été condamné à payer 82 milliards de dommages et intérêts aux familles des victimes.



« Les victimes ont tout perdu. Certains gardent des séquelles des violences exercées sur eux, mais ne peuvent même pas se soigner parce que n’ayant toujours pas reçu leurs compensations financières », a déclaré l’un des avocats des victimes, Me Assane Dioma Ndiaye sur la RFM. Qui ajoute, « les bailleurs et certains pays phares avaient promis d’alimenter le fonds pour l’indemnisation, mais n’a été fait jusqu’à présent ».



Hissène Habré a été incarcéré à la prison du cap Manuel de Dakar après sa condamnation.

