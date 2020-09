Affaire Iaaf: Les autres prévenus condamnés, Lamine Diack fait appel

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Septembre 2020

Lamine Diack et Massata condamnés, des peines de prison ont été aussi prononcées à l'encontre des autres protagonistes : 2 ans avec sursis et 140.000 euros d'amende pour l'ancien chef de l'antidopage à l'Iaaf, Gabriel Dollé, et trois ans de prison dont deux avec sursis et 100.000 euros d'amende pour l'avocat Habib Cissé, qui conseillait Lamine Diack.





L'ancien président de la fédération nationale russe d'athlétisme Valentin Balakhnitchev et l'ancien entraîneur Alexeï Melnikov, ont été condamnés respectivement à trois et deux ans de prison ferme, avec maintien du mandat d'arrêt émis contre eux.



Par la voix de ses avocats, Lamine Diack a annoncé qu’il va faire appel. Ces derniers dénoncent un "verdict inhumain".











Libération online



