Affaire Iaaf : un nouveau témoignage à charge enfonce Massata Diack Un homme d'affaires brésilien Arthur Soares ("King Arthur") a porté un mauvais coup à Pape Massata Diack, impliqué avec son père, dans l’affaire IAAF pour corruption.

C’est ce que rapporte Libération, affirmant que l’homme d’affaires visé par un mandat d'arrêt international au Brésil, a été arrêté par le FBI vendredi dernier à Miami alors qu'il cherchait à renouveler son titre de séjour.

Toutefois, il a été libéré après avoir coopéré avec les enquêteurs américains, à propos des soupçons de corruption autour de l'attribution des Jeux olympiques Rio-2016.

L’homme d’affaires brésilien affirme avoir transféré, via la société écran Matlock capital, 2 millions de dollars (environ 1,2 milliard de francs Cfa) dans un compte de Papa Massata Diack logé à la Sgbs. Les fonds, selon Soares, étaient destinés à acheter les votes de dirigeants africains en faveur de la candidature de Rio.

Le journal, souligne que ce virement a été mentionné par l'ancien gouverneur de Rio Sergio Cabral face au juge fédéral de la localité, qui a ouvert une information judiciaire.

Massata Diack et son père, Lamine Diack, seront jugés à Paris, du 13 au 23 janvier 2020, dans le cadre de cette affaire. Avant cela, Diack fils, sous le coup d’un mandat d’arrêt de la justice française, devrait être entendu par le doyen des juges dans le cadre d’une commission rogatoire de la justice française.



