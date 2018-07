Affaire Imam Ndao: "La justice a fait preuve de légèreté et d’une grande nullité"

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Juillet 2018 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

La « justice a fait preuve de légèreté et d’une grande nullité », dans l’affaire Imam Alioune Ndao. C’est l’avis du rappeur Thiat, membre du groupe Keur- Gui et du mouvement Y en marre. « Il est inconcevable que l’on enferme une personne durant de longue années avant de la libérer pour signifier qu’il n’y a pas grand-chose à lui reprocher», accuse-t-il dans un entretien avec Le Témoin.



Arrêté́ à grand renfort médiatique pour terrorisme présumé, Imam Alioune Ndao est sorti libre de son procès, après avoir passé près de 3 ans de détention. Le religieux a été acquitté de toutes les charges, sauf celle liée à la détention d’arme sans autorisation administrative. Pour ce délit, il a écopé une peine d’un mois avec sursis.



«Ce qui signifie qu’on l’avait retenu pour des broutilles, dénonce Thiat. Depuis l’énoncé de ce verdict je suis abattu et je n’en reviens pas. Faire preuve d’autant de légèreté avec la vie d’un homme, est vraiment sidérant à mes yeux. Je suis vraiment étonné de voir ces faits se dérouler dans mon pays. Un pays où il existe deux catégories de citoyens devant la justice : l’intouchable et le taillable corvéable à merci. Ces gens-là sont capables d’emprisonner n’importe qui, en se basant uniquement sur leur bon vouloir ».

