Affaire Jeanne d'Arc: Le Vatican a freiné l’ardeur des Sœurs

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Septembre 2019 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|

Le Vatican a joué un rôle essentiel dans la résolution de la crise à l'Institution Sainte Jeanne d'Arc (Isja). Le Pape François, via son Nonce apostolique, Mgr Michael W. Banach, a tordu le bras aux autorités de l'Isja.



D'après Le Témoin, c'est en pleine réunion entre le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla et les autorités de l'Isja que Mgr Michael W. Banach est intervenu pour demander aux sœurs de Sainte Jeanne d'Arc de lâcher du lest, pour la sauvegarde de la paix et la cohésion sociale entre chrétiens et musulmans.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos