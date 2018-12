Affaire Kalidou Koulibaly : La réaction officielle de l’Inter Milan

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Décembre 2018

Au lendemain des cris racistes visant Kalidou Koulibaly et entendus lors de son match remporté contre Naples (1-0), l'Inter Milan a publié un tweet rappelant l'un de ses objectifs premiers, lutter contre les discriminations.



Il a fallu attendre presque 24 heures et la décision de la commission de discipline de la Ligue italienne (LPN-A) de lui infliger une sanction de deux matches à huis à clos à domicile pour voir l'Inter Milan réagir. Au lendemain de sa victoire contre Naples (1-0), entachée de cris racistes proférés par ses supporters à l'encontre de Kalidou Koulibaly, le club intériste a apporté son soutien, de manière indirecte, au défenseur sénégalais.



Sans citer le nom de la victime, l'actuel troisième de Serie A a préféré rappeler l'un de ses objectifs premiers, la lutte contre les discriminations, pour se désolidariser des supporters qui ont entonné les chants à caractère raciste. « Depuis le 9 mars 1908, Inter est synonyme d'intégration, d'innovation et d'avenir, a écrit le club dans un tweet, en référence à sa date de création. L'histoire de Milan est accueillante et, avec notre ville, nous luttons pour un avenir sans discrimination. Qui ne comprend pas notre histoire, cette histoire, n'est pas avec nous. »











L’Equipe

