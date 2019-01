Affaire Karim Wade: L’étonnante demande de Macky Sall à Sarkozy

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Janvier 2019 à 12:59 | | 12 commentaire(s)|

Karim Wade a été au menu d’un entretien entre Macky Sall et Nicolas Sarkozy, le 17 décembre dernier, à Paris. Le président sénégalais a ainsi, demandé à l’ex dirigeant français s’il pouvait intercéder face à ce qu’il considère comme un entêtement du fils d’Abdoulaye Wade à vouloir briguer la présidentielle du 24 février prochain, renseigne La Lettre du Continent repris par senenews.



La source révèle que l’entrevue s’est déroulée en présence de Pierre Régent, conseiller diplomatique de Sarkozy, ainsi que l’avocat Robert Bourgi, deux ex machina de cette rencontre.



Exilé au Qatar depuis 2016, Karim Wade, dont le retour au Sénégal a été plusieurs annoncé en décembre 2018 avant d’être ajourné, pourrait rentrer définitivement dans son pays avant le 20 janvier, renseigne LC.

