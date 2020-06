Affaire Karim Xrum Xax: Ousmane Sonko appelle à sa libération immédiate

Ousmane Sonko s’insurge contre l’arrestation de Karim Xrum Xax, pour avoir prôné l’ouverture des mosquées avec des mots jugés offensants, renseigne "Le Quotidien".



Dans une vidéo, le leader du Pastef appelle « Macky Sall à libérer immédiatement le citoyen Abdoul Karim Guèye, injustement emprisonné et dont la santé est vacillante, qui demandait juste la réouverture des mosquées ».



Pour lui, « le Sénégal est infesté d’assez de candidats à la prison (prévaricateurs divers et autres trafiquants de faux billets, etc.) pour que Macky Sall cesse de s’acharner sur les citoyens et patriotes à qui on reproche juste de se tenir debout pour leurs concitoyens ».