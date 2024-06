Affaire “Keur Yeurmande” : Ndella Madior Diouf introduit une nouvelle demande de liberté provisoire

Après une première tentative soldée par un échec, la patronne de la pouponnière « Keur Yeurmandé » revient à la charge. Ndella Madior Diouf a déposé une requête aux fins de mise en liberté provisoire. Les Échos rappelle que la demande a été formulée, depuis le 17 mai dernier, lit-on dans Seneweb.



Pour accroître ses chances, avance la source, la requérante a présenté des « garanties de représentation », et insisté sur le fait « que toutes les parties étaient déjà entendues » dans ce dossier.



Le journal renseigne que le juge d’instruction Mamadou Seck a transmis le dossier au Procureur pour avis. La balle est dans le camp de ce dernier.



Six morts ont été enregistrés parmi les bébés de la pouponnière de Ndella Madior Diouf. L’enquête a révélé, selon L’Observateur, « qu’elle signait les actes de décès à travers sa structure SOS Santé» et que l’un de ses employés, l’animateur El Sène de Saphir FM, était chargé de… l’inhumation des bébés morts.



Ils ont été inculpés et placés Sow mandat de dépôt, en compagnie de l’assistant de Ndella Madior Diouf, Cheikh Tidiane Ndiaye, pour des faits d’homicide involontaire, traite de personnes, exercice illégal de la profession de médecine, privation d’aliments ou de soins ayant entraîné la mort, obtention illicite de certificat aux fins d’inhumation, mise en danger de la vie d’autrui, exploitation d’une pouponnière sans autorisation, entre autres chefs d’accusation.