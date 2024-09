Affaire Khadim Bâ : Le DG de Coris Bank finalement libéré

Khadim Bâ, patron de Locafrique, est au coeur d’une tempête judiciaire. Il serait impliqué dans un dossier de contentieux douanier.



La Coris Bank est citée dans l’affaire et le DG de ladite Banque, Ibrahima Mar Fall, a été convoqué et entendu pendant quelques heures par les enquêteurs de la DIC.



Coris Bank International Sénégal serait liée à la société Dermond Oil et Gaz via une convention. Le DG de Coris Bank international Sénégal a été retenu quelques heures par les enquêteurs, avant d’être finalement libéré, lit-on dans "Senenews".



Par conséquent, le Directeur général de Coris Bank International Sénégal reste à la disposition des enquêteurs, qui pourront le reconvoquer à tout moment.



Dans cette affaire, la Douane reproche à la banque, d’avoir réglé plusieurs cargaisons de pétrole brut, sans qu’aucune trace des livraisons ne soit trouvée sur le territoire sénégalais.



Par exemple, un versement de 20,9 milliards FCfa a été effectué pour le compte de Dermond Oil, avec le navire tanker MT Central, mais Coris Bank International n’a pas été en mesure de fournir les documents prouvant la livraison.



Il a été aussi rapporté que la présidente du Conseil d’administration de la banque, s’est rendue à Dakar, à bord d’un jet privé, pour tenter de sortir l’institution de cette impasse avec les autorités douanières. La Banque centrale suit également de près ce dossier.