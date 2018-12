Affaire Khalifa Sall: La descente improvisée de Sonko et Barth

Ousmane Sonko et Barthélémy Dias effectuent, à l'instant même, une descente improvisée en plein centre-ville. La manifestation a débuté vers 16 h au rond-point Petersen où ils prennent langue avec les marchands ambulants. Ils sont accueillis par une foule immense. La manifestation se poursuit.



Pour eux, il s'agit de mettre la pression sur le régime en place pour la libération de Khalifa Ababacar Sall dont le procès en cassation s'ouvre demain jeudi à la Cour suprême.























