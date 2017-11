Affaire Khalifa Sall : Saisi par le procureur, le Doyen des juges va décider du sort du maire

L’avenir du maire de Dakar est désormais entre les mains du Doyen des juges, Samba Sall. Ce dernier qui a reçu les conclusions du procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, va déterminer s’il va classer le dossier sans suite ou s’il va le renvoyer devant le tribunal correctionnel.



Les choses vont s’accélérer pour Khalifa Sall. En effet, après avoir obtenu la levée de l’immunité parlementaire du député et maire de Dakar, le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye a déposé sur la table du Doyen des juges, Samba Sall, son réquisitoire.



Cette action du chef des poursuites renvoie la balle dans le camp du juge Samba Sall. Car c’est à lui de déterminer si le maire de Dakar va bénéficier d’un non-lieu total ou partiel ou au contraire, s’il va répondre devant un tribunal des faits qui lui sont reprochés, en décernant une ordonnance de renvoi au jugement, renseigne l’Enquête, repris par Pressafrik.



Si le juge suit le réquisitoire du procureur, Khalifa Sall risque gros puisqu‘il est poursuivi pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, de blanchiment, de faux et usage de faux …



Par ailleurs, L'As informe que les sages de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar vont statuer, le mardi 5 décembre prochain, sur la demande de mise en liberté provisoire formulée par les avocats du maire de Dakar, à la suite à la décision du procureur de la République de reconnaître l’immunité parlementaire du député, Khalifa Sall.



A cet effet, les avocats de l’Etat du Sénégal et ceux constitués pour la défense de Khalifa Sall ont été convoqués à cette date.