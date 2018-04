Affaire Khalifa Sall, le Comité directeur du PDS dénonce un procès en sorcellerie

Réuni le mardi 3 avril, le Comité Directeur du Parti démocratique sénégalais a dénoncé "le procès en sorcellerie" intenté contre Khalifa SALL, qui a été condamné à une peine injuste, dans le seul but de l’empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle. "A l’image de ce qui a été fait à Karim Meissa Wade, candidat du PDS, la justice a été instrumentalisée pour éliminer une candidature à l’élection présidentielle", a expliqué Omar Sarr et ses amis dans un communiqué qui nous est parvenu.



Mettant en garde le pouvoir qui a soumis des pans entiers de la justice pour un règlement de comptes politiques, le Comité Directeur via son communiqué, demande "aux juges, de prendre leurs responsabilités".



Par ailleurs, le Comité Directeur a aussi assuré son engagement aux côtés de Khalifa, « le PDS apporte son soutien à Khalifa SALL et l’assure de son engagement à ses côtés et aux côtés de ses sympathisants pour les luttes communes contre les violations répétées des libertés, pour l’exercice sans entrave des droits et pour le droit de chaque parti de présenter librement un candidat à l’élection présidentielle ».