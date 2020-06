Affaire Lamine Dieng, le Sénégalais mort dans un fourgon de la Police en 2007: la France va verser plus de 95 millions à sa famille… Ouf ! Voilà un dénouement extraordinaire pour une procédure hors du commun qui aura duré treize ans. C’est l’affaire du Sénégalais Lamine Dieng, mort dans un fourgon de la Police en France . L’état français va verser plus de 95 millions à sa famille…

Le jeune homme est mort en 2007 dans un fourgon de police à Paris. D’après l’exclusivité chopé par Leral.net chez nos confrères français lepoint.fr C'est la justice européenne, via une médiation, qui clôt l'affaire après 13 ans de procédure.



Durant ces treize années la famille de Lamine Dieng, mort à 25 ans dans un fourgon de police en juin 2007, n'a jamais renoncé à rechercher la vérité.



Après un non-lieu en faveur des forces de l'ordre, confirmé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, puis par la Cour de cassation, la famille avait fini, dix ans après le drame, par saisir la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).



C’est en 2019 que cette dernière a proposé une médiation, que l'État français a acceptée.



