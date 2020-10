Affaire Macky Sall, Youssou Ndour et l'audit de la Sodav: Le démenti de Ngoné Ndour D'après des infos d'un organe de la place Ngoné Ndour avait déclaré que, "si on audite la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (Sodav) c'est parce que Youssou Ndour aurait des problèmes avec Macky Sall". Ce qu'elle a démenti à travers un communiqué. Le conseil d'administration et la direction de la Sodav, lit-on dans le document, réaffirment leur position initiale qui n’a pas varié depuis le début de cette affaire et qui consiste à marquer toute leur disponibilité à faciliter cette mission d’évaluation institutionnelle et financière de la structure.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Octobre 2020 à 16:40 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos