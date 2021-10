Affaire Madiambal-Teliko: La Cour Suprême met en place une commission d’instruction La Cour Suprême a décidé de mettre en place une commission d’instruction dans l’affaire opposant le Juge Souleymane Téliko et Madiambal Diagne. L’initiative consiste à enquêter sur les accusations de Souleymane Téliko contre Madiambal Diagne, suite à la plainte du dernier cité..

D’après Les Échos, ladite commission d’instruction est composée de trois membres désignés par le premier président de la Cour suprême. Il s’agit d’un magistrat plus ancien et deux autres qui feront office de conseillers, ainsi que des suppléants.



A retenir, lors d’un précédent procès l’opposant au juge Souleymane Teliko qui le poursuivait pour diffamation, Madiambal Diagne a été condamné à 6 mois de prison, dont 3 mois ferme et à payer une amende de 500 mille FCfa et 5 millions à titre de dommages et intérêts à verser à la partie civile.



