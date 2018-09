Affaire Madické Niang : Pourquoi Wade a capitulé face à son ancien ministre des affaires étrangères?

Abdoulaye Wade a capitulé en moins de quarante huit heures après avoir jeté une fatwa contre Madické Niang. En réalité,Wade et son fils ne veulent pour le moins du monde perdre

Au coeur de l’emprisonnement de Karim Wade, l’avocat a été le seul à plaider régulièrement devant les hautes autorités du pays la cause de Wade fils. Très souvent et sans la demande de Wade, il est intervenu devant le khalife et les dignitaires mouride pour tirer d’affaire Wade fils.



Proche parmi les proches du président ivoirien, Alassane Ouattara, il a également intercédé auprès de ce dernier pour demander une main clémente de Dakar au sujet de Karim Wade.



C’est donc ce médiateur de l’ombre, qui en 1988 déjà, déguisé en maure mauritanien est allé voir Abdou Diouf au palais nuitamment pour demander et négocier la libération d’Abdoulaye Wade et des opposants. C’est encore Madické Niang qui est intervenu auprès du président Diouf en faveur de Wade lors de l’affaire Me Sèye.



Abdoulaye Wade connait la capacité de nuisance de son ancien ministre des affaires étrangères. Très introduit dans le milieu mouride, chez beaucoup de chefs d’Etat de la sous région et également dans certains milieux d’affaires du pays.



«C’était un affrontement difficile pour le clan Wade, c’est pourquoi ils ont renoncé rapidement ». Reste à savoir désormais si Niang osera franchir le rubicon ? Rien n’est moins sûr. «Car Madické n’a pas également tout le courage nécessaire pour affronter le clan Wade ».

Source Le Soir