Affaire Madinatoul Salam: L’Asred plaide pour le jugement des accusés

L’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) lance un appel pressant aux autorités judiciaires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les détenus incarcérés à la Mac de Thiès, dans l’affaire dite du double meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne, survenu en 2012 à Madinatou Salam (Mbour) puissent être jugées le plus rapidement possible, avant que l’irréparable ne se produise car huit d’entre eux, menacent de se suicider.



L’ASRED rappelle qu’un parmi ces détenus avait tenté de s’immoler par le feu dans les toilettes de sa cellule. Et n’eût-été l’intervention rapide de ses codétenus, l’irréparable allait se produire. Dans les circonstances de lieu et de temps, deux d’entre eux avaient tenté le suicide en buvant de l’eau de Javel. Il a dû son salut par son évacuation rapide à l’hôpital. Le suicide étant une mesure extrême de dernier recours face au désespoir, il urge de traiter ce dossier en priorité, pour enrayer la radicalisation.



Par ailleurs, ces détenus remercient vivement l’ASRED et Amnesty International Sénégal notamment son directeur exécutif, Monsieur Seydi Gassama, qui ne cesse de défendre leur cause.



Fait à Rufisque, le 22 novembre 2018