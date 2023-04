Affaire Mame Mbaye Niang: Les avocats de Ousmane Sonko face à la presse ce jeudi

Le cabinet juridique représentant le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko tiendra une conférence de presse demain, le jeudi 6 avril à 15 heures, suite à l’annonce de l’appel fait par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang.



Après avoir été reconnu coupable de diffamation lors d’un procès intenté par Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko a été condamné à une peine de deux mois de prison avec sursis et à payer 200 millions FCfa de dommages et intérêts. Et, cette sentence ne satisfait pas l’ancien ministre de la Jeunesse.



Mame Mbaye Niang avait laissé entendre lors d’une conférence de presse, que le leader du parti Pastef devait être écarté de la course à la présidence à travers ce procès.