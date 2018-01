Affaire Massata Diack : La CENTIF en piste

Selon les informations de "Libération", la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a été saisie d’une déclaration de soupçon qui vise directement Massata Diack, fils de Lamine Diack. Une démarche pour le moins troublante et pour cause.



Des sources autorisées renseignent que le signalement émanerait d’une banque qui cherche à se couvrir, après avoir failli. En effet, le parquet national financier de Paris a appris que plus d’un million d’euros ont été virés dans le compte sénégalais de Massata Diack logé dans cette banque sans qu’elle ne daigne faire une déclaration de soupçon à l’époque.



C’est parce qu’elle sait que les autorités judiciaires françaises l’ont dans le collimateur que la banque cherche à se couvrir d’autant qu’une enquête préliminaire a été ouverte.



Dans le cadre de l’enquête sur les soupçons de corruption à Rio, les enquêteurs brésiliens et français ont découvert que Matlock capital group qui appartient à Arthur César de Menezes Soares Filho visé par un mandat d’arrêt international, avait versé trois jours avant le vote attribuant les Jeux olympiques à Rio, la somme de 1,5 million de dollars à une société appartenant à Papa Massata Diack.

Alors que celui-ci clame la régularité de cette opération, le parquet national financier l’assimile à un bakchich.



Une note transmise par les enquêteurs français à ceux de Rio dans le cadre d’une commission rogatoire, révèle qu’en fait, Matlock a tenté de transférer deux millions de de dollars d’un compte qu’il détenait dans les Iles vierges britannique à un compte d’une banque contrôlée par Pape Massata Diack, selon les documents.



Cinq jours plus tard, le 28 septembre, l’argent a été renvoyé par la banque. Qui plus est, le 29 septembre, Soares a utilisé un compte bancaire de Matlock à Miami, pour effectuer deux paiements distincts totalisant deux millions de dollars vers les comptes détenus par Massata Diack directement ou par la société Pamodzi consulting.



Ces comptes se trouvaient dans les filiales de la banque concernée en Russie et au Sénégal.



Ces développements interviennent au moment où on apprend que le FBI décidé d’ouvrir une enquête dans le cadre du volet brésilien de l’affaire dite de corruption à l’IAAF.









Libération