Affaire Mbour 4 / Djiby Sy, DG des Impôts et Domaines de Thiès: « Ceux dont les maisons ont été détruites, ne font pas partie de la zone lotie » Le Préfet a demandé la présence des personne, disposant d’actes de vente et de lettres d’attribution. Mais, les autres n’ayant pas d’actes de vente ou de lettres d'attribution, doivent s’adresser au Préfet, pour éventuellement, être pris en compte.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 21:03 | | 0 commentaire(s)|

Interpellé sur les erreurs administratives, le Directeur des Impôts et domaines précise que personne ne souhaite la démolition de maisons. Mais, ceux à qui leurs maisons sont détruites ne font pas partie de la zone lotie. Ils ont empiété sur une partie de la forêt classée.



A la longue, tout sera porté au clair, les responsabilités seront situées. Parce que, les bénéficiaires d’actes de vente vont dire où, ils ont acheté leurs terrains.



Dans cette affaire, l’Etat est chargée par certains citoyens qui peinent à comprendre les destructions. Pour le cas de Mbour 4 de Thiès, il espère des changements après la signature du décret.



L’administration, promet-il, s’inscrit aujourd’hui, dans une logique de régularisation. Au niveau de Mbour 4, il y a des difficultés qui ne peuvent pas être traités qu’à travers le cas par cas.



La DSCOS est aussi, importante dans un pays organisé. L’achat d’un terrain est une question de responsabilité.



